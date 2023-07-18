MUHARREM AYI MESAJLARI 2023: Anne, baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli Hicri Yılbaşı kutlama sözleri ile resimli Muharrem Ayı mesajları

Muharrem Ayı mesajları sosyal medya hesapları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak. Müslümanlar için önemli olan Hicri yılın bu ilk günü için geri sayım devam ediyor. Akraba, sevgili, anne, baba ve eşe gönderebileceğiniz en yeni, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023'e özel en yeni resimli Muharrem Ayı mesajları...
Muharrem Ayı mübarek olsun. Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin...
Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…
Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin Hicri yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.
Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.