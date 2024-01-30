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Mükremin Gezgin'den olay iddia! Ünlü bir adamla görüştüğünü söyledi... 'Cinsel organ' yorumu ağızları açık bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Her paylaşımı olay olan açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan fenomen Mükremin Gezgin Bircan Bali'nin programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan fenomen kendisiyle birlikte olmak isteyen evli ve çocuklu ünlü bir ismin olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin bir süre önce cezaevine de girmişti. Şimdiler de ise asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

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ÜNLÜ BİR ADAMLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Her yaptığı çok konuşulan fenomen son olarak Youtube'da "Dinlemek İstiyorum" programına konuk oldu.

Ekran görüntüsü 2024-01-30 134851

Ekran görüntüsü 2024-01-30 134851

Yaşadıkları ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mükremin Gezgin, çokça tanınan bir ünlü isimle arasında yaşananları isim vermeden anlattı. Anlattıkları şoke etti.

Görüştüğü ünlü ismin evli ve çocukları olduğunu söyleyen Gezgin, adamın kendisine  kadın olarak değil, cinsel organına ilgi gösterdiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin sosyal medya
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