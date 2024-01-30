Mükremin Gezgin'den olay iddia! Ünlü bir adamla görüştüğünü söyledi... 'Cinsel organ' yorumu ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin bir süre önce cezaevine de girmişti. Şimdiler de ise asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Her yaptığı çok konuşulan fenomen son olarak Youtube'da "Dinlemek İstiyorum" programına konuk oldu.
Yaşadıkları ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mükremin Gezgin, çokça tanınan bir ünlü isimle arasında yaşananları isim vermeden anlattı. Anlattıkları şoke etti.
Görüştüğü ünlü ismin evli ve çocukları olduğunu söyleyen Gezgin, adamın kendisine kadın olarak değil, cinsel organına ilgi gösterdiğini açıkladı.