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  4. Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı! 'Kardeş' ve 'çocuk' detayı... Türkiye onu konuşuyor

Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı! 'Kardeş' ve 'çocuk' detayı... Türkiye onu konuşuyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 12:02
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Türkiye Narin Güran'ın katilinin kim olduğunu öğrenmek için her gelişmeyi yakından takip ederken, herkes amca Salim Güran'ı konuşuyor. Cezaevinde olan ve en kuvvetli şüphelilerden olan amcayla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak amcanın Facebook paylaşımları gündem yaratırken, 'kardeş' ve 'çocuk' detayları ise dikkat çekti.

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken; 21 Ağustos'tan bu yana herkesin bulmak için seferber olduğu Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Küçük Narin gözyaşları için dün köyünde toprağa verildi.

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Anne, baba, amca ve kardeşlerin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken, ortaya çıkan bir itrafçının anlattıkları kan dondurdu.

Cenazeyi Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan amca Salim Güran'dan aldığını iddia etti. İtirafçı ifadesinde cesedi yok etmesi için amcanın kebndisine 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.

İtirafçı sonrasında ise tek başına Narin'in cezaesini dereye sakladığını iddia etti.

GÖZLER AMCAYA ÇEVRİLDİ

GÖZLER AMCAYA ÇEVRİLDİ

Söz konusu itiraflar sonrası yine gözler amca Salim Güran'a çevrildi. Mahkeme Güran'ın yeniden ifadesine başvurdu.

Suçlamaları kabul etmeyen amca Güran ise cinayet iddialarını reddetti.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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