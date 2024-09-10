Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı! 'Kardeş' ve 'çocuk' detayı... Türkiye onu konuşuyor

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken; 21 Ağustos'tan bu yana herkesin bulmak için seferber olduğu Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Küçük Narin gözyaşları için dün köyünde toprağa verildi.