Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı! 'Kardeş' ve 'çocuk' detayı... Türkiye onu konuşuyor

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken; 21 Ağustos'tan bu yana herkesin bulmak için seferber olduğu Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Küçük Narin gözyaşları için dün köyünde toprağa verildi.
Anne, baba, amca ve kardeşlerin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken, ortaya çıkan bir itrafçının anlattıkları kan dondurdu.
Cenazeyi Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan amca Salim Güran'dan aldığını iddia etti. İtirafçı ifadesinde cesedi yok etmesi için amcanın kebndisine 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.
İtirafçı sonrasında ise tek başına Narin'in cezaesini dereye sakladığını iddia etti.
Söz konusu itiraflar sonrası yine gözler amca Salim Güran'a çevrildi. Mahkeme Güran'ın yeniden ifadesine başvurdu.
Suçlamaları kabul etmeyen amca Güran ise cinayet iddialarını reddetti.
Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı.