Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi!

Netflix fiyatına zam geldi. Dijital içerik platformu Netflix'in temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellendi. Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yapılmasıyla birlikte temel, standart ve özel planın fiyatlarında yaşanan değişim belli oldu.

NETFLİX FİYATINA ZAM

Buna göre; Netflix aboneleri temel plan için 45,99 TL ödüyordu. Temel plan fiyatı, 45,99 TL'den 63,99 TL'ye yükseldi. Standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı. Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları ise Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralar üzerinden Netflix Türkiye zammı hakkında paylaşımlar yaptı.

Abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix'e sosyal medya kullanıcılarından tepkiler de geldi.