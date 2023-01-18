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Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi!

18.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online içerik platformu Netflix, Türkiye fiyatlarına yaptığı zamla sosyal medyada gündem oldu. Netflix abonelik fiyatları zamlanırken, sosyal medya kullanıcılarından yapılan zamma karşı tepkiler geldi. Abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix'e gelen tepkilerden bazıları oldukça dikkat çekti.

Netflix fiyatına zam geldi. Dijital içerik platformu Netflix'in temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellendi. Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yapılmasıyla birlikte temel, standart ve özel planın fiyatlarında yaşanan değişim belli oldu.

NETFLİX FİYATINA ZAM

Buna göre; Netflix aboneleri temel plan için 45,99 TL ödüyordu. Temel plan fiyatı, 45,99 TL'den 63,99 TL'ye yükseldi. Standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı. Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları ise Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralar üzerinden Netflix Türkiye zammı hakkında paylaşımlar yaptı.

Abonelik fiyatlarına zam yapan Netflix'e sosyal medya kullanıcılarından tepkiler de geldi.

İŞTE NETFLİX'İN ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM YAPMASININ ARDINDAN SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Netflix

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