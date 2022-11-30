MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Doğan'la kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medya paylaşımları olay oldu

Nihat Doğan'la kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medya paylaşımları olay oldu

30.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde adı Nihat Doğan'la anılan 'Anne Candan', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kore şarkıcılarının hayranı olan Umut Candan'ın paylaşımları takipçileri tarafından ti'ye alındı.

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

465465465

Tüm bu gelişmelerin üzerine Bahar-Nihal Candan kardeşlerin annesi, Umut Candan merak konusu oldu.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 080517

Sosyal medya hesabı dikkat çeken Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkat çekti. Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

umut candan

Candan'ın bir gönderisine gelen, "Nihat Doğan ne kadar salak. Seninle nasıl birlikte oldu? Senin tipinden korkarım. Normal biri değilsin! Şizofrensin resmen, normal paylaşımın yok!" yorumu dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 080454

Instagram'da 13 bine yakın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 080546

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme... Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan anne

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Pentagon açıkladı: 340 savaş gemisi, 2800 uçak...

Pentagon açıkladı: 340 savaş gemisi, 2800 uçak...

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi!

Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.