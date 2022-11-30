Nihat Doğan'la kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın sosyal medya paylaşımları olay oldu

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Bahar-Nihal Candan kardeşlerin annesi, Umut Candan merak konusu oldu.

Sosyal medya hesabı dikkat çeken Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkat çekti. Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

Candan'ın bir gönderisine gelen, "Nihat Doğan ne kadar salak. Seninle nasıl birlikte oldu? Senin tipinden korkarım. Normal biri değilsin! Şizofrensin resmen, normal paylaşımın yok!" yorumu dikkat çekti.

Instagram'da 13 bine yakın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor.