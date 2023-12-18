'O cevap yazmadı' Düğününe bile katılmamıştı! Murat Cemcir - Ahmet Kural küslüğüyle ilgili itiraf geldi

"DÜĞÜNÜNE WHATSAPP MESAJIYLA MI DAVET ETTİN?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kalaycıoğlu "Ne kadar zaman oldu?" diye sorunca Kural "Çok değil, yeni yani, çok uzun bir süre değil" dedi. Ardından Kalaycıoğlu, "Bir şehir efsanesi var. Düğününe WhatsApp mesajıyla mı davet ettin?" diye sordu. Kural ise "Konuşmadığımız için evet, davetiye gönderdim. O cevap yazmadı. Kırılmış göndermedim diye." şeklinde konuştu.