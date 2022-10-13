Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı! 15 yaşındaki Sudenur'un yasa boğan ölümü

Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin geçici olarak eğitim öğretim gördüğü TOKİ konutları içindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun 4. kat koridorunun camından kendisini boşluğa bırakan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sudenur Ongun son yolculuğuna uğurlandı. Lisede 11. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören Sudenur’u ölüme götüren olay ise okulda sigara içerken öğretmenine yakalanması ile başladı. Kısa bir süre sonra o saatlerde tüm sınıfların boş olduğu okulun dördüncü katına çıkan genç kız, burada kimliği açıklanmayan birisi ile cep telefonundan görüşme yaptı. Ardından koridor penceresine çıkan Sudenur’u arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermedi ve Sudenur kendisini boşluğa bıraktı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sudenur’un düşmesinin hemen ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sudenur, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç kız hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ BELLİ DEĞİL Öte yandan, Sudenur'un okulun penceresindeyken cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir kişi tarafından çekilen görüntüde, Sudenur’un pencerenin diğer tarafına gittikten sonra yeniden açık olan kısmına ilerlediği ve bir arkadaşının ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

Kısa süre içinde yayılan kamera görüntüsü Sudenur kendini boşluğa bırakmadan hemen önce sona eriyor. Polis, Sudenur penceredeyken argo konuşmaların da geçtiği görüntüyü çeken kişinin tespiti için de çalışmalarını sürdürüyor.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri olay sonrasında okula gelerek bilgi aldı. Ardından da okula müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin okuldaki incelemesi dün de devam etti. Sudenur’un ölümü polis tarafından da soruşturuluyor.