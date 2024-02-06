Oğuzhan Uğur'dan sitem dolu deprem paylaşımı... "O yüzden süslü cümlelerle edebiyat parçalayacak halim yok"

Kahramanmaraş merkezli, 'asrın felaketi' olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.
Acı felaketin üzerinden tam 1 yıl geçti... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çok sayıda bina yerle bir olurken, kısa bir süre sonra bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Türkiye'yi yasan boğan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı.
Deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.
Depremlerin ilk gününden beri yaptığı destek ve yardım çağrılarıyla sahada çalışan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur’du. Ünlü isim sosyal medya hesabından depremle ilgili bir paylaşım yaptı. Uğur'un paylaşımı okuyanları duygulandırdı.