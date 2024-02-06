MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur'dan sitem dolu deprem paylaşımı... "O yüzden süslü cümlelerle edebiyat parçalayacak halim yok"

Oğuzhan Uğur'dan sitem dolu deprem paylaşımı... "O yüzden süslü cümlelerle edebiyat parçalayacak halim yok"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremin etkilediği 11 ilde yüzlerce bina yıkıldı. Deprem afetinde yaptığı maddi yardımlar ve çabalarıyla akıllara kazınan bir isim de Oğuzhan Uğur oldu. Uğur'dan depremle ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi.

Kahramanmaraş merkezli, 'asrın felaketi' olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DEPREM PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Acı felaketin üzerinden tam 1 yıl geçti... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çok sayıda bina yerle bir olurken, kısa bir süre sonra bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Türkiye'yi yasan boğan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı.

Deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Depremlerin ilk gününden beri  yaptığı destek ve yardım çağrılarıyla sahada çalışan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur’du. Ünlü isim sosyal medya hesabından depremle ilgili bir paylaşım yaptı. Uğur'un paylaşımı okuyanları duygulandırdı.  

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur ele
En Çok Okunan Haberler
Anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki!

Anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki!

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar! İşte o anlar...

Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar! İşte o anlar...

Bomba iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Bomba iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.