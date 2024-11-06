Oldukça tehlikeli: Dişlerinizi fırçalarken fark edeceğiniz kanser belirtisi!

Oral Health Foundation tarafından toplanan yeni verilere göre, İngiltere'de her yıl 10.825 yeni ağız kanseri vakası teşhis ediliyor. Bu, son 20 yılda %133'lük bir artış anlamına geliyor. Derneğin 2024 raporuna göre, İngiltere'de ağız kanserlerinin %66'sı erkeklerde teşhis ediliyor ve vakaların %90'ı 50 yaş üstü kişilerde görülüyor.