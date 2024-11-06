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  4. Oldukça tehlikeli: Dişlerinizi fırçalarken fark edeceğiniz kanser belirtisi!

Oldukça tehlikeli: Dişlerinizi fırçalarken fark edeceğiniz kanser belirtisi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.11.2024 10:15
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Bazı ülkelerde ağız kanseri vakaları bir hayli artış gösterirken uzmanlar ağızda görülen kanser belirtilerine karşı dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıyor. Bu önemli belirtiyi ancak dişlerinizi fırçalarken fark edebilirsiniz.

Yalnızca dişlerinizi fırçalarken fark edebileceğiniz kanser belirtisi konusunda dikkatli olunması için uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor. Uyarı, İngiltere'de ağız kanseri vakalarının sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak ilk kez 10.000 vakayı geçmesinin ardından geldi.

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Oral Health Foundation tarafından toplanan yeni verilere göre, İngiltere'de her yıl 10.825 yeni ağız kanseri vakası teşhis ediliyor. Bu, son 20 yılda %133'lük bir artış anlamına geliyor. Derneğin 2024 raporuna göre, İngiltere'de ağız kanserlerinin %66'sı erkeklerde teşhis ediliyor ve vakaların %90'ı 50 yaş üstü kişilerde görülüyor.

ASIL BELİRTİ DİŞLERİNİZİ FIRÇALARKEN FARK EDİLİYOR

ASIL BELİRTİ DİŞLERİNİZİ FIRÇALARKEN FARK EDİLİYOR

Bulgular, sağlık uzmanlarını ağız kanseri belirtileri konusunda uyarıda bulunmaya yöneltti. Böylece, insanların belirtileri erken fark edebilmelerine yardımcı olundu. Üstelik, asıl belirti yalnızca dişlerinizi fırçalarken fark edeceğiniz bir belirti.

EN ÖNEMLİ UYARI...

EN ÖNEMLİ UYARI...

Oral Health Foundation'a göre, tüm ağız kanseri teşhislerinin üçte biri (%31) dilde meydana geliyor. Aranması gereken en önemli uyarı işareti, dilinizde veya ağzınızın içinde beyaz lekeler olmasıdır.

İkinci en sık görülen belirti, ağız kanseri teşhislerinin beşte birini (%22) oluşturan bademciklerde görülürken, etkilenen diğer bölgeler arasında dudaklar, diş etleri, ağız çatısı ve tabanı ve yanakların iç kısmı bulunur.

Ağız kanseri, iyileşmeyen ağız ülserlerine, ağızda kırmızı veya beyaz lekelere ve ağızda, baş veya boyunda alışılmadık yumrulara veya şişliklere neden olabilir.

Anahtar Kelimeler:
kanser ağız diş
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