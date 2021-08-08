Onları tanıyor musunuz? İşte ünlülerin ekranlardan sakladığı çocukları

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinin birçoğunun çocukları da aileleri gibi ünlü oldu. Ancak bir kısmı ise gözlerden uzak bir şekilde büyüyor. Gözlerden uzak büyüyen bu çocuklar ise magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte Hülya Avşar, Defne Samyeli, Alişan, Sinem Kobal gibi ünlülerin çocukları…
İşte ünlülerin bilinmeyen çocukları
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar 1997 yılında evlendi ve daha sonra 2005 yılında Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatmasıyla, çift yollarını ayırdı.
Avşar ve Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kız çocukları oldu.
23 yaşında olan Zehra Çilingiroğlu, şu an 15 Ocak 1998 yılında dünyaya geldi.
Lalin İmirzalıoğlu
33 yaşındaki Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.
Çiftin bu evliliğinden, 2020 yılında Lalin ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.
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