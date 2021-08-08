Onları tanıyor musunuz? İşte ünlülerin ekranlardan sakladığı çocukları

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinin birçoğunun çocukları da aileleri gibi ünlü oldu. Ancak bir kısmı ise gözlerden uzak bir şekilde büyüyor. Gözlerden uzak büyüyen bu çocuklar ise magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte Hülya Avşar, Defne Samyeli, Alişan, Sinem Kobal gibi ünlülerin çocukları…