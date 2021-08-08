MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onları tanıyor musunuz? İşte ünlülerin ekranlardan sakladığı çocukları

Onları tanıyor musunuz? İşte ünlülerin ekranlardan sakladığı çocukları

08.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinin kameralardan uzak büyüyen çocukları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kameralardan uzak bir şekilde hayatlarını süren ünlü çocukları, her ne kadar gündemde yer almasalar da birçok kişi tarafından takip ediliyor. Yıllar önce evlenip ayrılan Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızları düğünde buluştu. Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızları Melisa Ural, annesine benzerliği ile de dikkat çekti.

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinin birçoğunun çocukları da aileleri gibi ünlü oldu. Ancak bir kısmı ise gözlerden uzak bir şekilde büyüyor. Gözlerden uzak büyüyen bu çocuklar ise magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte Hülya Avşar, Defne Samyeli, Alişan, Sinem Kobal gibi ünlülerin çocukları…

İşte ünlülerin bilinmeyen çocukları

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar 1997 yılında evlendi ve daha sonra 2005 yılında Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatmasıyla, çift yollarını ayırdı.
Avşar ve Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kız çocukları oldu.
23 yaşında olan Zehra Çilingiroğlu, şu an 15 Ocak 1998 yılında dünyaya geldi.

Lalin İmirzalıoğlu

Lalin İmirzalıoğlu
33 yaşındaki Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.
Çiftin bu evliliğinden, 2020 yılında Lalin ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Barış Falay Burak Özçivit Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu Fahriye Evcen Hakan Ural Kenan İmirzalıoğlu Pınar Altuğ Sibel Can Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.