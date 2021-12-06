Otomobilleri yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Samet Çakmak'ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor. Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak'ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor. Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor.

"YILLARDIR DEVAM EDEN TUTKU"

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, şunları söyledi:

"Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın.

Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez."

"KLASİK ARAÇLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUM" Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: