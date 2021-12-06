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  4. Otomobilleri yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

Otomobilleri yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

06.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlayan 15 yıllık kaporta-boya ustası, kendine özgü dokunuşlarla otomobillere ikinci baharını yaşatıyor. Yıllardır devam eden tutkusu ile klasik araçları gün yüzüne çıkarmak için çalıştığını söyleyen Samet Çakmak, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geldiğini anlattı.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Samet Çakmak'ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor. Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak'ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor. Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor.

"YILLARDIR DEVAM EDEN TUTKU"

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, şunları söyledi:
"Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın.
Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez."

"KLASİK ARAÇLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUM"

"KLASİK ARAÇLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUM"
Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:
"Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var.
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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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