ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia fiyat listesi

İlk kez araç alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler yapılan ÖTV değişiliği ile büyük sevinç yaşadı. 50 ila 100 bin TL’ye kadar olan indirimleri gören vatandaş, araç piyasasındaki fiyatları yeniden araştırmaya başladı. Sizler için bu haberimizde, Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia’nın yeni fiyatlarını bir araya getiridk. İşte o liste…

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI DEĞİŞTİ

İlk olarak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pek çok kişi sağlığını kaybederken, maddi anlamda da büyük kayıplar yaşandı. Özellikle bazı sektörler virüs nedeniyle epey etkilendi. Bu sektörlerin başında gelen otomobil sektörü, yaşanan kriz ile birlikte fiyatlarda kaçınılmaz olarak artışa neden oldu. Aracını yenilemek isteyenler veya ilk kez araç almak isteyenler, cep yakan fiyatları görünce bu kararından vazgeçmişti. Ancak alınan ÖTV değişikliği kararı sonrası pek çok kişi yeniden araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Sizler için bu haberimizde, Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia markalarının ÖTV indirimi sonrası yeni fiyatlarını araştırdık.