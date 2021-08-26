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ÖTV indiriminin ardından araç fiyatları değişti! İşte Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia fiyat listesi

26.08.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi sonrası otomobil piyasasında hareketlenmeler başladı. Neredeyse durma noktasına gelen satışlar, yapılan indirım ile birlikte vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İşte ÖTV indirimi sonrası araçların yeni fiyatları...

İlk kez araç alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler yapılan ÖTV değişiliği ile büyük sevinç yaşadı. 50 ila 100 bin TL’ye kadar olan indirimleri gören vatandaş, araç piyasasındaki fiyatları yeniden araştırmaya başladı. Sizler için bu haberimizde, Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia’nın yeni fiyatlarını bir araya getiridk. İşte o liste…

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI DEĞİŞTİ

İlk olarak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pek çok kişi sağlığını kaybederken, maddi anlamda da büyük kayıplar yaşandı. Özellikle bazı sektörler virüs nedeniyle epey etkilendi. Bu sektörlerin başında gelen otomobil sektörü, yaşanan kriz ile birlikte fiyatlarda kaçınılmaz olarak artışa neden oldu. Aracını yenilemek isteyenler veya ilk kez araç almak isteyenler, cep yakan fiyatları görünce bu kararından vazgeçmişti. Ancak alınan ÖTV değişikliği kararı sonrası pek çok kişi yeniden araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Sizler için bu haberimizde, Volkswagen, Citroen, Kia ve Dacia markalarının ÖTV indirimi sonrası yeni fiyatlarını araştırdık.

İşte değişen fiyatlar:

DACIA

DACIA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

DACIA

DACIA
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 191.400 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

DACIA

DACIA
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

KIA

KIA
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 180.900 TL Kampanyalı fiyatı 178.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 184.900 TL

KIA

KIA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 175.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 231.600 TL
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Anahtar Kelimeler:
Dacia
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