ÖTV'siz otomobil fırsatı! Büyük kolaylık: Yüzde 80'e varan indirim var...

Otomobil fiyatları pandemiyle birlikte el yakacak seviyeye geldi. KDV ve ÖTV ile araç fiyatları da arttı. Ancak ÖTV’siz otomobil almak mümkün. Yüzde 80’e varan indirimler, otomobil sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Tabii ki de bu indirimden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor.
ÖTV’siz otomobil fırsatı
Otomobillere konulan vergiler, araç fiyatlarını daha da artırdı. ÖTV fiyatları neredeyse araçların fiyatlarına yaklaştı.
Ancak ÖTV’siz araç almak mümkün. Şöyle ki yüzde 90 engelli raporu olan kişiler veya yakınlarından Özel Tüketim Vergisi alınmıyor.
Hastaneden alınan raporla otomobil bayisine giderek engelliler için sunulan ayrıcalıktan faydalanılıyor.
ÖTV’siz araçtan engelli kişinin yakını da faydalanabiliyor
Otomobili aldıktan sonra da bazı kurallar bulunuyor.
ÖTV’siz araç aldığınızda 5 yıl boyunca satmamanız gerekiyor.
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