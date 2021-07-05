ÖTV'siz otomobil fırsatı! Büyük kolaylık: Yüzde 80'e varan indirim var...

Otomobil fiyatları pandemiyle birlikte el yakacak seviyeye geldi. KDV ve ÖTV ile araç fiyatları da arttı. Ancak ÖTV’siz otomobil almak mümkün. Yüzde 80’e varan indirimler, otomobil sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Tabii ki de bu indirimden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor.