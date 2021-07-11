Oyuncu Aslı Samat'tan 'Maçka Parkı' isyanı

Aslı Samat, Maçka Parkı’nda birçok insanın eğlenmek için geldiği gecelerde, kişilerin çevreyi önemsemeden çöplerini yerlere atması ve toplamaması konusuna dikkat çekti. Hikayesine Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ni de etiketleyen Aslı Samat, durumun belediyelerle alakalı olmadığına ama yine de bir önlem alınıp alınamayacağı konusuna da değindi.

Aslı Samat’tan Maçka isyanı!

Son olarak yer aldığı Hercai dizisindeki Melike rolüyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Samat, çevre duyarlılığı ve hayvan dostu olmasıyla öne çıkan biri.

Sık sık hayvan sevgisini dile getiren ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan Aslı Samat, bu sefer de Maçka Parkı’ndaki çevre kirliliğine dikkat çekti.

Pazar sabahı Maçka Parkı’nda yürüyüşe çıkan Samat, geceden kalma çöplerin insanlar tarafından bırakılıp yere atılmasına tepki gösterdi.

“İnsanlığımdan utanıyorum” Bir video ile durumu paylaşan Samat gönderisinde, “Maçka Parkı’nda sıradan bir Pazar sabahı. Çöpler, cam kırıkları, çöp sinekleri… Çöpler toplanıyor ama haliyle görevliler sabahın 10’unda her yere yetişemiyorlar.” ifadelerini kullandı.