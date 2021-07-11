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Oyuncu Aslı Samat'tan 'Maçka Parkı' isyanı

11.07.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisindeki Melike rolüyle birçok kişi tarafından beğenilen Aslı Samat, sosyal medyada paylaştığı bir hikaye ile tekrar gündeme geldi. Hayvanları ne kadar sevdiğinden sık sık bahseden Samat, çevre konularında da oldukça duyarlı. Maçka parkındaki çevre kirliliğine dikkat çeken Samat, isyan etti.

Aslı Samat, Maçka Parkı’nda birçok insanın eğlenmek için geldiği gecelerde, kişilerin çevreyi önemsemeden çöplerini yerlere atması ve toplamaması konusuna dikkat çekti. Hikayesine Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ni de etiketleyen Aslı Samat, durumun belediyelerle alakalı olmadığına ama yine de bir önlem alınıp alınamayacağı konusuna da değindi.

Aslı Samat’tan Maçka isyanı!

Son olarak yer aldığı Hercai dizisindeki Melike rolüyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Samat, çevre duyarlılığı ve hayvan dostu olmasıyla öne çıkan biri.
Sık sık hayvan sevgisini dile getiren ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan Aslı Samat, bu sefer de Maçka Parkı’ndaki çevre kirliliğine dikkat çekti.
Pazar sabahı Maçka Parkı’nda yürüyüşe çıkan Samat, geceden kalma çöplerin insanlar tarafından bırakılıp yere atılmasına tepki gösterdi.

“İnsanlığımdan utanıyorum”

“İnsanlığımdan utanıyorum”
Bir video ile durumu paylaşan Samat gönderisinde, “Maçka Parkı’nda sıradan bir Pazar sabahı. Çöpler, cam kırıkları, çöp sinekleri… Çöpler toplanıyor ama haliyle görevliler sabahın 10’unda her yere yetişemiyorlar.” ifadelerini kullandı.
Samat, “Acaba diyorum, bu parka sadece köpek sahipleri girebilseydi yine böyle mi olurdu? İnsanlığımdan utanıyorum.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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