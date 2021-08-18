Oyuncu Aslı Samat'tan spor paylaşımı: "Geçmişi ve başarılarımı hatırlatan her ize hayranım!"

Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu Aslı Samat, senaristliğini Onur Ünlü'nün, yönetmenliğini Türkan Şoray'ın üstlendiği "Uzaklarda Arama" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Sonrasında ATV ekranlarında seyirciyle buluşan "Hercai" dizisinde rol alan Aslı Samat'ın Instagram'dan yaptığı son paylaşım olay oldu.

ASLI SAMAT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Aslı Samat, 15 Mart 2019 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında yayınlanan Hercai dizisinde Melike, 29 Haziran 2017 - 25 Ekim 2017yılları arasında yayınlanan "Ateşböceği" dizisinde Şirin, yapım yılı 2015 olan Uzaklarda Arama filminde Simay ve 2018'de yayınlanan Lady Winsley adlı sinema filminde Ayşe rolünü canlandırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nü bitiren 30 yaşındaki Samat'ın ilk oyunculuk deneyimi senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı, yönetmenliğini Türkan Şoray'ın üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı film oldu.

Samat, kullanıcı adı "aslisamat" olan Instagram hesabının hikaye kısmında ilgi çekici paylaşımda bulundu.

"BAŞARILARIMI HATIRLATAN HER İZE HAYRANIM" Spor yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Samat, verdiği kilolar nedeniyle karnında oluşan çatlakları kast ederek, "Beni ben yapan, geçmişi ve başarılarımı hatırlatan her ize hayranım!" ifadelerini kullandı.