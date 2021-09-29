Parti çıkışı ayakta zor duran Ana De Armas frikik verdi

Ana De Armas, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde Daniel Craig ile birlikte rol aldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da kraliyet ailesinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gala sonrası oyuncular partiye geçti. İçkinin dozunu kaçıran Ana De Armas, arabasına binerken frikik verdi.