MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Parti çıkışı ayakta zor duran Ana De Armas frikik verdi

Parti çıkışı ayakta zor duran Ana De Armas frikik verdi

29.09.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25. James Bond filmi No Time To Die’da (Ölmek İçin Zaman Yok) Daniel Craig’le birlikte rol alan Ana De Armas, kraliyet ailesinin katıldığı gösterişli galadan sonra gerçekleşen partiye katıldı. Parti çıkışında ayakta durmakta zorluk çeken Ana De Armas elbisesinin azizliğine uğradı.

Ana De Armas, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde Daniel Craig ile birlikte rol aldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da kraliyet ailesinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gala sonrası oyuncular partiye geçti. İçkinin dozunu kaçıran Ana De Armas, arabasına binerken frikik verdi.

Yeni James Bond filminin galasına kraliyet ailesi damga vurdu! Kate Middleton'un elbisesi kafa karışıklığı yarattıYeni James Bond filminin galasına kraliyet ailesi damga vurdu! Kate Middleton'un elbisesi kafa karışıklığı yarattı

ANA DE ARMAS AYAKTA ZOR DURUYORDU

Pandemi yüzünden defalarca ertelenen efsane seri 007 James Bond'un 25. filmi No Time To Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) galası dün gece İngiltere kraliyet ailesinin de katılımıyla gerçekleşti.
Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı film olma özelliğini taşıyan yapımın oyuncu kadrosunda yer alan Ana De Armas, dün gece talihsiz bir kaza yaşadı.
Gala sonrası gerçekleşen partiye katılan 33 yaşındaki oyuncu, parti çıkışında ayakta durmakta zorluk çekiyordu.
Ana De Armas, Louis Vuitton imzalı özel yapım siyah elbisesiyle aracına binerken bir anlık dalgınlığı yüzünden frikik verdi
Kübalı aktris, filmde Bond kızı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Yapılandırmada yarın son gün

Yapılandırmada yarın son gün

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

'Kokteyl aşı' geliyor!

'Kokteyl aşı' geliyor!

Artık tanınmayacak halde

Artık tanınmayacak halde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.