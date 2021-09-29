Parti çıkışı ayakta zor duran Ana De Armas frikik verdi

Ana De Armas, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde Daniel Craig ile birlikte rol aldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da kraliyet ailesinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gala sonrası oyuncular partiye geçti. İçkinin dozunu kaçıran Ana De Armas, arabasına binerken frikik verdi.
ANA DE ARMAS AYAKTA ZOR DURUYORDU
Pandemi yüzünden defalarca ertelenen efsane seri 007 James Bond'un 25. filmi No Time To Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) galası dün gece İngiltere kraliyet ailesinin de katılımıyla gerçekleşti.
Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı film olma özelliğini taşıyan yapımın oyuncu kadrosunda yer alan Ana De Armas, dün gece talihsiz bir kaza yaşadı.
Gala sonrası gerçekleşen partiye katılan 33 yaşındaki oyuncu, parti çıkışında ayakta durmakta zorluk çekiyordu.
Ana De Armas, Louis Vuitton imzalı özel yapım siyah elbisesiyle aracına binerken bir anlık dalgınlığı yüzünden frikik verdi
Kübalı aktris, filmde Bond kızı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.
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