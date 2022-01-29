Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2009 yılında ise kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tatmıştı. Oyuncu çiftin kızları Su, geçen gün yeni yaşını kutladı. Pınar Altuğ ise sosyal medya hesabında Su'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, kızının doğum günü pastasının önünce çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle kendine hayran bırakan Su'ya ilk yorumu ise Aslıhan Gürbüz yaptı.

Aslıhan Gürbüz'ün kalp emojisiyle yorum yaptığı paylaşıma, pek çok ünlü isim yorum yaptı.