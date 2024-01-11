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Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

11.01.2024 17:29 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Pis Yedili'de hayat verdiği Dilkopat karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Güneş Zavrak şimdi de yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Sempatik halleri ve samimi tavıtlarıyla hafızalarımıza kazınan ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Eda Ece, Ayşegül Aldinç, Halil Babür, Burak Alkaş ve Hazal Şenel gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Dilkopat karakteriyle adından söz ettiren Güneş Zavrak şimdi de son haliyle gündem oldu.


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Samimi tavırları ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Güneş Zavrak'ın gönderilerine yorum yağdı.
Her paylaşımı binlerce beğeni alan genç oyuncunun iddialı pozlarına 'Bu dilkopat mı?', 'Hiç yaşlanmıyor', 'Bu nasıl bir değişim', 'Asla tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.
Eskişehir doğumlu olan Güneş Zavrak, 25 Aralık 1988 yılında dünyaya geldi.
Lisans eğitimini Hacettepe Spor Bilimleri Teknolojisi Bölümünde tamamlayan oyuncu, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Zavrak bu zamana kadar; Kaybedenler Kulübü, Pis Yedili, Ayrılsak da Beraberiz, Elimi Bırakma ve Gün On4 gibi yapımlarda boy gösterdi.
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