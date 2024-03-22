Planını ince ince işledi! Hiçbir masraftan kaçmadı... Kendisini aldatan kocasını bıçaklamak için Tayvan'dan Tayland'a uçtu

MYNET| DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletindeki bir otel odasına gelen polis ekipleri biri Taylandlı bir erkek, diğeri 25 ila 30 yaşları arasında bir kadın olmak üzere iki yaralı kişiyle ve korku filmlerindeki kan banyosunu andıran bir sahneyle karşılaştı.