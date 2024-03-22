Planını ince ince işledi! Hiçbir masraftan kaçmadı... Kendisini aldatan kocasını bıçaklamak için Tayvan'dan Tayland'a uçtu

MYNET| DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletindeki bir otel odasına gelen polis ekipleri biri Taylandlı bir erkek, diğeri 25 ila 30 yaşları arasında bir kadın olmak üzere iki yaralı kişiyle ve korku filmlerindeki kan banyosunu andıran bir sahneyle karşılaştı.
Kadın sırtından yaralanırken, cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen koca da sol omzundan ve belinden çeşitli yaralar aldı. Erkeğin yaraları kadınların yaralarına göre daha ağırdı. Kurtarma ekipleri, onları Roi Et Hastanesine kaldırmadan önce ilk yardımda bulundu.
Aldatan adamın eşi olay yerinde ağlayarak bulundu. Saldırganın kendisi olduğunu itiraf etti ve kurbanların kocası ve metresi olduğunu açıkladı. Kanal 3'te yer alan habere göre genç kadın kocasının kendisini aldattığını arkadaşları aracılığıyla öğrenmişti ve kocasının sevgilisiyle buluşacağı oteli öğrendikten sonra olanları yakalamaya karar verdi.
Tayvan'dan Roi Et'e bir uçuş rezervasyonu yaptı ve doğrudan otele gitti. İkisini odada bir arada buldu ve sinirlendi. Kontrolü kaybettiğini itiraf eden genç kadın onlara bıçakla saldırarak yaraladı.