Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşi Crystal Hefner'in ihanet itirafları çok konuşuldu! Son günlerini anlattı... "Cinselliğimiz tamamen durmuştu"

2017 yılında eşinin vefatından öncesinden sevgilisiyle tatile çıktığını itiraf eden Crystal, "Diego adında bir caz müzisyeniyle tanıştım. Çabucak arkadaş olduk ve kısa zamanda arkadaştan daha fazlası olmayı başardık. Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Cook Adaları'nda tatil yaptık. Diego'yla birlikte olmak bir milyon yıl boyunca su altında kaldıktan sonra oksijen gibi hissettirdi." diye konuştu.