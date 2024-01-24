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    4. Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşi Crystal Hefner'in ihanet itirafları çok konuşuldu! Son günlerini anlattı... "Cinselliğimiz tamamen durmuştu"

    Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın eşi Crystal Hefner'in ihanet itirafları çok konuşuldu! Son günlerini anlattı... "Cinselliğimiz tamamen durmuştu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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    Playboy dergisinin kurucusu ve Amerikalı iş adamı Hugh Hefner, 'seks malikanesi' sayesinde kısa sürede dünyanın çapkınlık konusundaki en tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Hefner, malikanesinde davetlileri için özel cinsel içerikli partileri düzenleniyordu. Hugh Hefner'in eşi Crystal Hefner, Playboy malikanesindeki son yıllarını anlattı. Son dönemde eşiyle cinsel hayatlarının sona erdiğini söyleyerek ihanet itirafında bulundu.

    2017 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Playboy kurucusu Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş küçük eşi Crystal Hefner'in itirafları dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. 21 yaşındayken Hugh ile bir seks partisi sırasında tanışarak evlendiklerini söyleyen Crystal, eşinin vefatından 7 yıl sonra anı kitabı çıkartmaya hazırlanırken itiraflarıyla gündemde. Crystal eşiyle cinsel hayatlarının 2014 yılında tamamen durduğunu ve onun eşi görevinden daha çok bakıcılığını üstlenmeye başladığını söyledi.

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    "PLAYBOY MASKARALIĞI SONA ERDİ"

    2014 yılından sonra Hefner'in cinsel hayatının her anlamda bittiğini ifade eden Crystal, "Bu bir rahatlamaydı. Playboy maskaralığı tamamen sona erdi. Artık dışarı çıkmak yoktu, kızları eve getirmek yoktu, gösteriler yoktu" dedi.

    2017 yılında eşinin vefatından öncesinden sevgilisiyle tatile çıktığını itiraf eden Crystal, "Diego adında bir caz müzisyeniyle tanıştım. Çabucak arkadaş olduk ve kısa zamanda arkadaştan daha fazlası olmayı başardık. Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Cook Adaları'nda tatil yaptık. Diego'yla birlikte olmak bir milyon yıl boyunca su altında kaldıktan sonra oksijen gibi hissettirdi." diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Playboy hugh hefner ihanet
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