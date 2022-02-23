Playboy yıldızı Lindsey Pelas’ın bikinisi küçük geldi! Düştü düşecek derken...

Playboy ile yaptığı işlerle tanınan model Lindsey Pelas, kendisine küçük gelen beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla Amerikan medyasında geniş yer buldu.
PLAYBOY YILDIZININ BİKİNİSİ KÜÇÜK GELDİ
8 buçuk milyona yakın takipçisi olan model, sosyal medya paylaştığı seksi fotoğraflarla gündeme geliyor.
30 yaşındaki Amerikalı güzel, Malibu sahilinde verdiği pozlarda kelimenin tam anlamıyla yürekleri ağza getirdi.
Bikinisi sürekli düşmek üzere dururken, ünlü modelin rahat halleri dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda paylaştığı fotoğrafın Instagram tarafından 'müstehcen' bulunması ve kurallara uymaması gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
Instagram'ın kadınlara ayrımcılık yaptığını iddia eden Pelas, kısa süre içinde farklı pozlarını paylaşarak Instagram'a tepki göstermişti.
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