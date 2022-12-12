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  4. Prens Harry ve Meghan Markle durmak bilmiyor! Bu kez saray çalışanlarını hedef aldılar... “William’ı korumak için yalan söylüyorlar”

Prens Harry ve Meghan Markle durmak bilmiyor! Bu kez saray çalışanlarını hedef aldılar... “William’ı korumak için yalan söylüyorlar”

12.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen Netflix belgeselinin ilk kısmı büyük yankı uyandırırken gözler bir kez daha Kraliyet Ailesi’ne çevrildi. Toplamda 6 bölüm olarak hazırlanan belgeselin kalan üç bölümlük ikinci kısmının fragmanı bile sansasyon yarattı. Fragmanda Prens Harry’in saray çalışanlarını hedef alan sözleri tartışma yarattı.

2018 yılında hayatını Meghan Markle ile birleştiren Prens Harry Kraliyet Ailesi’nde görevlerinden istifa ederek kendi hayatlarına yönelmişti. Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra çift Netflix’le bir anlaşma imzalayarak özel hayatlarına dair birçok detayı anlatan “Meghan&Harry” belgeseliyle bir kez dah gündem oldular.

İLK BÖLÜMÜ SES GETİRMİŞTİ

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Belgeselin ilk bölümünde çiftin tanışma hikayelerine ve Meghan’ın saray çevresinde uğradığı ırkçılığa yer verildi. Eşini ve ailesini korumak için saray çevresinden uzaklaşmak zorunda kaldığını belirten Pren Harry, belgeselde ayrıca çocukları Archie ve Lilibet’in daha önce hiç görülmeyen fotoğraflarına da yer verdi.

İKİNCİ BÖLÜMDE “PRENS WİLLİAM” DETAYI

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İkinci bölümün fragmanı ise Prens Harry’in saray personelini hedef alan sözleriyle başladı. Harry fragmanda sarayın kardeşi Presn William’ı korumak için yalan söylemeye istekli olduğunu iddia etti. Sussex Dükü Kraliyet çalışanlarının kendisi ve eşini korumak için asla gerçeği söyleme yanlısı olmadıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Meghan Markle Prens Harry Kate Middleton kraliyet ailesi meghan harry

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