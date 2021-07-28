Prison Break'in yıldızı Wentworth Miller'a yetişkin otizmi teşhisi konuldu

Wentworth Miller'ın Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamasında, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.

WENTWORTH MILLER'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Miller, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.

Oyuncu, tanı almanın "pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu" bildiğini ve teşhisin "şoke edici" olduğunu, ancak "sürpriz olmadığını" belirtti.

"Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var" diye yazan Miller, "Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor.

50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor" yorumunu yaptı.