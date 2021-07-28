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  4. Prison Break'in yıldızı Wentworth Miller'a yetişkin otizmi teşhisi konuldu

Prison Break'in yıldızı Wentworth Miller'a yetişkin otizmi teşhisi konuldu

28.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsanevi Prison Break dizisinde Michael Scofield isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Wentworth Miller, kendisine yetişkin otizmi tanısı konduğunu açıkladı.

Wentworth Miller'ın Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamasında, "Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.

WENTWORTH MILLER'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Miller, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.
Oyuncu, tanı almanın "pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu" bildiğini ve teşhisin "şoke edici" olduğunu, ancak "sürpriz olmadığını" belirtti.
"Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var" diye yazan Miller, "Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor.
50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor" yorumunu yaptı.

Miller ayrıca şunları söyledi:

Miller ayrıca şunları söyledi:
"Odada birdenbire beliren yüksek sesli, bilgisiz bir ses olma riskini almak istemiyorum. Otizmli topluluk (bunu biliyorum) tarihsel olarak konuşuldu. Fazlası zarar verir.
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