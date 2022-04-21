Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok istekli bir bayanım, kocam.." sorusuna cevabı olay oldu

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.



"ÇOK İSTEKLİ BİR BAYANIM"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Hocam çok istekli bir bayanım, ama eşim istekli değil. Hep uzakta zaten. Gelince hemen yatar. Ne yapmalıyım?" sorusunu yanıtladı.

"Siz isteklerinizi ve eşinizi özlediğinizi normal zamanlarda da belirtin. Ayrıca cinsellikte uzaklaşmanın ve azalmanın sizi birbirinizden uzaklaştıracağını söyleyin."

"KİMSE BENİ TATMİN ETMİYOR"

"Esra Hanım çok ateşliyim. Kimse beni tatmin etmiyor. Ne yapmam gerekiyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"Ateşini biraz kendiniz söndürün. Her şeyin fazlası zarar." diyen Ezmeci, son günlerde gelen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekiyor.

Bir başka gelen soruda ise; "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler? Bu şiddet midir?" sorusu dikkat çekti.

Ünlü psikolog soru karşısında, "Bu fantezisel bir durum olabilir. Aynı zamanda hayvanlar cinsellik sırasında, erkek olan dişi olanın ensesini ısırarak tutar. Burada da saldırgan ya da dürtüsel bir durum olabilir. Siz burada açıkça bundan hoşlanmadığınızı söyleyin" yanıtını verdi.