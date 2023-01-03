Putin’in en yakınındaki isimdi! Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti... Gerçek kimliği yıllar sonra ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yıl için halka yaptığı konuşması yerel ve uluslararası basında dikkatleri çekti. Putin konuşmasında arkasında ‘savaş kahramanları’ olarak ilan ettiği askerlerle poz vermeyi tercih etti. Ancak Putin’in hemen arkasında bulunan kişiye yerel basın dikkatli bir şekilde baktığında aynı kadının Putin’in hemen hemen her etkinliğinde lideri yalnız bırakmadığı fark edildi.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Putin’in daha önceki etkinliklerinde kılık değişitirerek çeşitli şekillerde liderin yanında yer alan kadın, Putin’in bir kilise ziyaretinde başörtülü bir kadın olarak görüldü, Putin ile Medvedev’in ise bir teknede çekilmiş fotoğrafında denizci gibi giyindi hatta Erdoğan ve Putin’in Soçi buluşmasında ise ikiliye dondurma veren satıcı olarak göze çarptı.

Rusya’da yer alan kaynakların kadının gerçek ismini açıklamazken “Konetto Ajan” lakabıyla anılan kişinin Putin’in özel korumalarından biri olduğu iddia edildi.