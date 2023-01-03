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  4. Putin’in en yakınındaki isimdi! Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti... Gerçek kimliği yıllar sonra ortaya çıktı

Putin’in en yakınındaki isimdi! Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti... Gerçek kimliği yıllar sonra ortaya çıktı

03.01.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşması sırasındaki bir detay tepki çekti. Putin’in yeni yıl dileklerini ilettiği konuşmasında arkasında bulunan askerlerden birinin yüzü bir hayli tanıdıktı. Öyle ki aynı kadın Putin ile Erdoğan’ın Soçi’deki bir etkinliğinde ikiliye dondurma veren satıcı kılığındaydı. Sarışın kadının Putin’in hemen hemen her etkinliğinde yer aldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yıl için halka yaptığı konuşması yerel ve uluslararası basında dikkatleri çekti. Putin konuşmasında arkasında ‘savaş kahramanları’ olarak ilan ettiği askerlerle poz vermeyi tercih etti. Ancak Putin’in hemen arkasında bulunan kişiye yerel basın dikkatli bir şekilde baktığında aynı kadının Putin’in hemen hemen her etkinliğinde lideri yalnız bırakmadığı fark edildi.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Putin’in daha önceki etkinliklerinde kılık değişitirerek çeşitli şekillerde liderin yanında yer alan kadın, Putin’in bir kilise ziyaretinde başörtülü bir kadın olarak görüldü, Putin ile Medvedev’in ise bir teknede çekilmiş fotoğrafında denizci gibi giyindi hatta Erdoğan ve Putin’in Soçi buluşmasında ise ikiliye dondurma veren satıcı olarak göze çarptı.
Rusya’da yer alan kaynakların kadının gerçek ismini açıklamazken “Konetto Ajan” lakabıyla anılan kişinin Putin’in özel korumalarından biri olduğu iddia edildi.
Konuya ilişkin Kremlin kaynaklarından henüz bir açıklama yapılmazken Rus kaynaklarında sağlık sorunları sürekli sorgulanan Putin’in gerçek insanlarla etkileşime girmesine gerek kalmaması için gerçek insanların yerine güvenilir Rus oyuncuları aldığı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin dondurma erdoğan putin

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