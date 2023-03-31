RESİMLİ CUMA MESAJLARI İNDİR! 31 Mart 2023 en yeni, yazılı kısa, dualı, dostlara özel ramazanla ilgili resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, ramazanla ilgili, dostlara özel, yeni, yazılı kısa, dualı seçenekleriyle cuma namazı için geri sayım devam ederken internette yerini aldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da cuma namazı 13:13'te, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de ise 13:21'de kılınacak Birçok kişi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak için araştırmalarına hız vardı. En yeni, yazılı kısa, dualı, dostlara özel ramazanla ilgili resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.