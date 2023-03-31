RESİMLİ CUMA MESAJLARI İNDİR! 31 Mart 2023 en yeni, yazılı kısa, dualı, dostlara özel ramazanla ilgili resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, ramazanla ilgili, dostlara özel, yeni, yazılı kısa, dualı seçenekleriyle cuma namazı için geri sayım devam ederken internette yerini aldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da cuma namazı 13:13'te, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de ise 13:21'de kılınacak Birçok kişi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak için araştırmalarına hız vardı. En yeni, yazılı kısa, dualı, dostlara özel ramazanla ilgili resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...