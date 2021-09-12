MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna’nın altın çağı! Kendisine özel tasarımlarla şov yaptı

Rihanna’nın altın çağı! Kendisine özel tasarımlarla şov yaptı

12.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zenginleri arasında olan Rihanna son pozlarıyla nefes kesti. Albüm çıkarmadığı için sık sık eleştirilen Rihanna hayranlarını mest etti.

Rihanna, Dazed dergisinin 30’uncu yılına özel pozlar verdi. Bu yıl kozmetik ve iç giyim markası sayesinde milyarder olan şarkıcı için ‘Rihanna’nın altın çağı’ başlığı atıldı.

Rihanna’nın giydiği tüm tasarımlar ona özel hazırlandı.

HER POZU AYRI OLAY

Net serveti yaklaşık 1.7 milyar dolar olan Riri, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin kadın müzisyeni olmuştu... Tabii bu zenginliğin altında kendi markası Savage x Fenty'nin de imzası bulunuyordu.
Birbirinden başarılı koleksiyonları ile Savage x Fenty her sezon kalpleri çalıyor. Geçtiğimiz günlerde de Rihanna yeni sezondan ipuçları veren bir video paylaşmıştı.
Bunun ardından Instagram hesabından kendi iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı ve gören herkesi büyüledi.
Rihanna son olarak da Dazed için pozlar verdi. Her pozu olay olan Rihanna kelimenin tam anlamıyla hayranlarının nefesini kesti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" deyip dehşet saçtı, gerçek kimliği ortaya çıktı

"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" deyip dehşet saçtı, gerçek kimliği ortaya çıktı

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

MSB acı haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.