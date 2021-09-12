Rihanna’nın altın çağı! Kendisine özel tasarımlarla şov yaptı

Rihanna, Dazed dergisinin 30’uncu yılına özel pozlar verdi. Bu yıl kozmetik ve iç giyim markası sayesinde milyarder olan şarkıcı için ‘Rihanna’nın altın çağı’ başlığı atıldı. Rihanna’nın giydiği tüm tasarımlar ona özel hazırlandı.

HER POZU AYRI OLAY

Net serveti yaklaşık 1.7 milyar dolar olan Riri, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin kadın müzisyeni olmuştu... Tabii bu zenginliğin altında kendi markası Savage x Fenty'nin de imzası bulunuyordu.

Birbirinden başarılı koleksiyonları ile Savage x Fenty her sezon kalpleri çalıyor. Geçtiğimiz günlerde de Rihanna yeni sezondan ipuçları veren bir video paylaşmıştı.

Bunun ardından Instagram hesabından kendi iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı ve gören herkesi büyüledi.