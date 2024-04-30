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Bir şehir diken üstünde! Fuhuş operasyonunda yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

30.04.2024 09:50
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 34 yabancı kadın ve 6 zanlı yakalandı. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2’sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi. Şimdi bütün şehir, kendilerine hastalık bulaşmış olabileceği endişesiyle diken üstünde. İşte detaylar...

Bir şehir diken üstünde! Fuhuş operasyonunda yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaraereğlisi ilçesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yönelik, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçları çerçevesinde operasyonu düzenlendi. İcra edilen eş zamanlı operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 9 şüpheliden 6’sı yakalandı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari diğer şüphelilerin aranmasına ise devam ediliyor.

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CİNSEL YOLLARLA BULAŞAN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Olaylara karışan 34 yabancı uyruklu kadın Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2’sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

İşletmelerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu, 1 adet harddisk, 2 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 3 litre kaçak içki, suçtan elde edilen çok miktarda para ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

Ayrıca işletmeler hakkında kimlik bildiriminde bulunmama, kapalı alanda sigara içme ve diğer kabahatler nedeniyle idari işlem başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel hastalık Tekirdağ fuhuş operasyonu
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