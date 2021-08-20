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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'ın hayatı bakın nasıl değişti! Çalıştığı mağazaya o isim gelince...

20.08.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi olarak bilinen Georgina Rodriguez son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Dansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen ve modellik yapan Georgina Rodriguez, ünlü olmadan önce bir giyim mağazasında satış görevlisiydi. Birbirinden güzel paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alan Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez'in hayatı bakın nasıl değişti...

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi 27 yaşındaki Georgina Rodriguez son zamanlarda sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliği ve yaptığı danslarla gündemden düşmeyen ismin hayatı Ronaldo'yla tanıştıktan sonra baştan aşağı değişti. Onu seven ve tanıyan takipçileri güzel ismin hayatının nasıl değiştiğini merak ediyor. Georgina Rodriguez'in hayatının değişim hikayesi filmleri aratmayan türden.

GEORGİNA RODRİGUEZ'IN HAYATI BAKIN NASIL DEĞİŞTİ!

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi olarak bilinen Georgina Rodriguez'ın hayatı son dönemde çokça merak ediliyor.

MODELLİK YAPIYOR

MODELLİK YAPIYOR
Sıklıkla gündeme gelen isimlerden olan Georgina Rodriguez dansı ve güzelliğiyle sürekli olarak konuşuluyor. Şimdilerde dans eğitimi de almakta olan ve modellik de yapan Georgina Rodriguez, geçtiğimiz sene İtalya'da düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde de boy göstermişti.
Siyah kıyafetiyle sergilediği dans gösterisiyle büyük alkış alan Georgina Rodriguez güzelliğiyle sevgilisi Cristiano Ronaldo'yu kendine yeniden aşık etmeyi başarmıştı.

SATIŞ GÖREVLİSİYDİ!

SATIŞ GÖREVLİSİYDİ!
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışmaktaydı.

ÇALIŞTIĞI MAĞAZAYA RONALDO GELDİ

ÇALIŞTIĞI MAĞAZAYA RONALDO GELDİ
Georgina Rodriguez aynı zamanda modeldi. Cristiano Ronaldo'un Rodriguez'in çalıştığı mağazaya gelmesiyle genç kadının hayatı değişti. Georgina Rodriguez bu kadarını hayal ediyor muydu bilinmez fakat gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini bu olaydan sonra aldı.
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Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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