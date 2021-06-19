Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Bu sezona damga vuran yapımların başında gelen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde zıplama yaşayan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Oyuncunun derin yırtmaçlı elbisesiyle bahçede verdiği pozlar, sosyal medyada olay oldu.

Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesiyle hayranlarını büyüledi

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle beğeni kazanan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor.

Genç oyuncu, Instagram hesabından verdiği iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.

Melis Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.