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  4. Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

19.06.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde zıplama yaşayan Melis Sezen, Instagram hesabından paylaştığı bahçe pozlarıyla olay oldu. Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Melis Sezen’e hayranları tam puan verdi.

Bu sezona damga vuran yapımların başında gelen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde zıplama yaşayan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Oyuncunun derin yırtmaçlı elbisesiyle bahçede verdiği pozlar, sosyal medyada olay oldu.

Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesiyle hayranlarını büyüledi

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle beğeni kazanan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor.
Genç oyuncu, Instagram hesabından verdiği iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.
Melis Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçıya verdiği makyajsız pozlarıyla gündeme gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen Instagram
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