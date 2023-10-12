Sahte belge, naylon fatura kesme... Dilan Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada lüks yaşantılarını gözler önüne sererken haklarındaki iddialarla da gündeme bomba gibi düştü. Kazançlarına dair iddialardan sonra ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına dair Sabah'ta yeni iddialar yer aldı.