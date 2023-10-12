MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahte belge, naylon fatura kesme... Dilan Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları

Sahte belge, naylon fatura kesme... Dilan Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları

12.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısını herkesin önünde yaşayarak tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın vergi kaçırdığı iddiaları sonrası MASAK harekete geçti. Dilan Polat'ın sahibi olduğu üç şirketin naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü iddia edildi. İşte Sabah'ta yer alan MASAK raporunun detayları...

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada lüks yaşantılarını gözler önüne sererken haklarındaki iddialarla da gündeme bomba gibi düştü. Kazançlarına dair iddialardan sonra ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına dair Sabah'ta yeni iddialar yer aldı.

RAPORDAKİ DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Raporda yer aldığı söylenen iddialar şöyle:

Raporda yer aldığı söylenen iddialar şöyle:

Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki Byzgun Güzellik Kozmetik şirketiydi. MASAK raporunda, şirketin 5 kanuni temsilcisinin başında gelen Beyza Nur Gün'ün bir dönem Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik şirketinde çalıştığı ve bağımsız denetim şirketinin ortağıyla aynı soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı.

Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi.

SAHTE BELGE DÜZENLEME

SAHTE BELGE DÜZENLEME

Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi.

Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da diğer bilgiler arasında yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.