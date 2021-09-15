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Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

15.09.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte Kabadayı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrollerinde Kemal Sunal'ın rol aldığı Sahte Kabadayı filminde mafya babasının oğlu olan Kemal'in hikayesi anlatılıyor. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yeşilçam'ın sevilen filminde başrolde yine Kemal Sunal yer alıyor. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir?

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilen Yeşilçam filmi Sahte Kabadayı bu akşam ekrana gelecek. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor.
Filmde Kemal babasının mafya olduğundan habersiz garlarda pişmaniye satarak hayatını idame ettiren saf bir adamdır. Babasının ölümü sonrası Mafya babasının işlerini yürüten avukat Kemal'in izini bulur ve intikam alması için onu ünlü mafya babalarının karşısına çıkarmıştır. Kemal sakarlıkları ve saflığı ile olayların üstesinden bir şekilde gelmeyi başaracaktır.
Sahte Kabadayı filmi 1976 yapımıdır. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Kemal Kazım Kartal - Muhtar Yavuz Selekman - Hamdi Mümtaz Ener - Avukat Hakkı Kıvanç - Hayri İbrahim Kurt - Kulaksız İbo Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım Celal Yonat - Meyhaneci Arap Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat Natuk Baytan - Müdür Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen Ekrem Gökkaya - Kiralık katil Toma Balcı - Baba Şükrü
Yüksel Gözen - Gazinocu İhsan Özenç - Garson Zeki Sezer - Garson Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam Cevdet Balıkçı - Kiralık katil Yusuf Çetin - Kiralık katil Baki Tamer - Komiser Yılmaz Yaşar Şener - Bombacı Suna Selen - Şarkıcı Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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