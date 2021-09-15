Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yeşilçam'ın sevilen filminde başrolde yine Kemal Sunal yer alıyor. Peki Sahte Kabadayı filmi konusu nedir?
SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sevilen Yeşilçam filmi Sahte Kabadayı bu akşam ekrana gelecek. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor.
Filmde Kemal babasının mafya olduğundan habersiz garlarda pişmaniye satarak hayatını idame ettiren saf bir adamdır. Babasının ölümü sonrası Mafya babasının işlerini yürüten avukat Kemal'in izini bulur ve intikam alması için onu ünlü mafya babalarının karşısına çıkarmıştır. Kemal sakarlıkları ve saflığı ile olayların üstesinden bir şekilde gelmeyi başaracaktır.
Sahte Kabadayı filmi 1976 yapımıdır. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:
OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi
Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi
Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi
Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi
Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi
Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi
Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut
Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi
İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi
Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi
Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü
Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
Celal Yonat - Meyhaneci Arap
Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat
Natuk Baytan - Müdür
Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Toma Balcı - Baba Şükrü
Yüksel Gözen - Gazinocu
İhsan Özenç - Garson
Zeki Sezer - Garson
Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Balıkçı - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
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