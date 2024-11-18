HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sakın göz ardı etmeyin! Uzman isim 'kötü ağız kokusunun baş sebebi' diyerek açıkladı

Sakın göz ardı etmeyin! Uzman isim 'kötü ağız kokusunun baş sebebi' diyerek açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah uyandığınızda temiz kokulu bir nefese sahip olmak neredeyse imkansız. Bunun nedenleri kötü ağız hijyeni, gece boyunca ağız kuruluğu yaşanması veya yatmadan önce keskin kokulu bir yemek yemek olarak sıralanabilir. Ancak gün boyu geçmeyen kötü ağız kokusundan şikayetçiyseniz bunun birçok sebebi olabilir. Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, depresyon, stres ve anksiyete gibi psikolojik durumların kötü ağız kokusunu artıran temel faktörler olduğunu açıkladı.

Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, kötü ağız kokusuna neden olabilecek faktörleri sıraladı. Depresyon, stres ve anksiyete gibi psikolojik durumların kötü ağız kokularına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Birkan Özkan depresyon tedavisi gören bireylerin ağız bakımını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ANTİDEPRESANLAR AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR Mİ?

ANTİDEPRESANLAR AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Depresyon dönemindeki bireylerin ağız bakımlarına dikkat etmesini ifade eden Prof. Dr. Birkan Özkan, "Depresyon döneminde kullanılan bazı antidepresan ilaçlar, ağızda kuruluğa yol açarak tükürük üretimini azaltır. Oysa tükürük, ağız içindeki bakterileri temizleyen doğal bir savunma aracıdır.

Tükürük üretimi azaldığında ağız kurur ve bakteriler hızla çoğalır, bu da kötü bir ağız kokusuna sebep olur. Ağız kuruluğunun, depresyon sürecinde ortaya çıkan kötü ağız kokusunun ana sebeplerinden biri. Depresyon tedavisi gören bireylerin ağız bakımını ihmal etmemesi gerekir" dedi.

AĞIZ KOKUSUNUN TOPLUMSAL ETKİLERİ

AĞIZ KOKUSUNUN TOPLUMSAL ETKİLERİ

Kötü ağız kokusuna sahip bireylerde toplum içerisinde kendini yetersiz görme gibi sorunların ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Birkan Özkan, "Kötü ağız kokusuna sahip bireylerde, içe kapanıklık, takıntılı düşünce yapısı artışı ve sürekli kendini eleştirme hali oluşur. Bu bireyler her detaydan şikayet eder ve kendilerini yetersiz görürler, dolayısıyla ağız kokusunun toplum tarafından algılanacağı düşüncesi sosyal kaygıları artırır. Bu durum, kişiyi toplumdan uzaklaştırarak sosyal izolasyona ve özgüven kaybına neden olabilir" diye konuştu.

"BAKTERİLER KÖTÜ KOKULARA SEBEP OLUR"

"BAKTERİLER KÖTÜ KOKULARA SEBEP OLUR"

Kötü ağız kokusunu önlemek için günlük ağız bakımına özen göstermenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Birkan Özkan, "Ayrıca hislerini ifade etme güçlüğü yaşayan bireylerde psikolojik yüklerin artmasının, ağız kokusu gibi somut sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Bu kişiler genellikle yoğun bir iç baskı yaşarlar ve bu baskı, kötü ağız kokusu gibi bedensel belirtilerle kendini gösterebilir. Günlük ağız bakımının aksatılması, diş fırçalama ve diş ipi kullanımında yetersizlik, ağızda bakteri birikimini artırır. Bu bakteriler kötü kokulara neden olur" şeklinde konuştu.

MİDE RAHATSIZLIKLARININ TETİKLENMESİ

MİDE RAHATSIZLIKLARININ TETİKLENMESİ

Depresyon ve stresin mide sağlığını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Özellikle reflü gastri ve ülser gibi mide rahatsızlıkları, mide asidinin ağza kadar ulaşmasına ve ağız kokusuna sebep olmasına neden olabilir. Bu durum sadece mideyi değil, ağız sağlığını da ciddi şekilde etkiler. Depresyon ya da stres kaynaklı mide sorunlarının ağız sağlığı üzerindeki etkilerini göz ardı etmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ağız kokusu hastalık sağlık
En Çok Okunan Haberler
Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Yenidoğan çetesi için hesap vakti!

Yenidoğan çetesi için hesap vakti!

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.