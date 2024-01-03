'Salaksın' polemiğinde son perde! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü... Mustafa Varank'a 'İlhan Varank' üzerinden yüklendi: 'Abin sayesinde Bakanlık koltuğunu kaptın'

"BAKANLIK KOLTUĞUYLA KİMSE ADAM OLMUYOR"

'Kusura bakmasınlar ben hayatım boyunca onlardan çok gördüm. Bakanlık koltuğuyla kimse adam olmuyor. Sen şehit olmuş veya hayatını kaybetmiş abinin üzerinden bir bakanlık koltuğu kaptın diye bir halt haline gelmiyorsun hayatta.' ifadelerini kullandı.