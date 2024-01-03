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  4. 'Salaksın' polemiğinde son perde! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü... Mustafa Varank'a 'İlhan Varank' üzerinden yüklendi: 'Abin sayesinde Bakanlık koltuğunu kaptın'

'Salaksın' polemiğinde son perde! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü... Mustafa Varank'a 'İlhan Varank' üzerinden yüklendi: 'Abin sayesinde Bakanlık koltuğunu kaptın'

03.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Fatih Altaylı! Fatih Altaylı'nın Gazze ve şehitlere destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy'u işaret ederek 'Eline sağlık' diye tweet atması adeta ortalığı karıştırdı. Eski bakan Mustafa Varank, Fatih Altaylı ile Levent Kırca'nın 'Salaksın' polemiğini paylaşmıştı.

Fatih Altaylı; 'Eline sağlık' paylaşımı sonrası Altaylı'nın Levent Kırca ile diyaloğunu hatırlatarak paylaşım yapan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a çok sert sözlerle yüklendi! Son dönemde YouTube kanalında yayınlar yapan Fatih Altaylı, kendisini eleştiren Varank için çok sert ifadeler kullandı.

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Sözlerine ''Bazı sözde kifayetsiz bakanlar, saçma sapan adamlar kendini partili ilan edenler bana saldırıyorlar. Bana karşı birikmiş kinleri yüzünden saldırıyorlar ben bunları biliyorum.' diye başlayan Fatih Altaylı,

"BAKANLIK KOLTUĞUYLA KİMSE ADAM OLMUYOR"

"BAKANLIK KOLTUĞUYLA KİMSE ADAM OLMUYOR"

'Kusura bakmasınlar ben hayatım boyunca onlardan çok gördüm. Bakanlık koltuğuyla kimse adam olmuyor. Sen şehit olmuş veya hayatını kaybetmiş abinin üzerinden bir bakanlık koltuğu kaptın diye bir halt haline gelmiyorsun hayatta.' ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatan Caddesi'nde şehit olmuştu. Varank'ın adı daha sonra Sancaktepe'de bir hastaneye, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitsi'nde bir kütüphaneye verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Mustafa Varank
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