Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk etti! O sahne sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz'in kızı olarak Irmak rolünde Meriç Aral da dahil oldu.
Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral sosyal medyayı salladı.
Kızılcık Şerbeti, Ömer derken şimdi de Sandık Kokusu son bölümde kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an sosyal medyayı salladı.
Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an dikkat çekerken dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı da merak konusu oldu.
Sosyal medyada ise bu anlara tepki gösterenler de vardı. Kimi seyirciler "Bu nasıl çarpık ilişki neden her dizide bir skandal", "Mide bulandırıcı, tüyler ürpertici", "Alev kalk büyüğün geldi" yorumlarında bulundu.
17 Kasım 1988 İstanbul doğumlu Meriç Aral, avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı.