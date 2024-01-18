MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk etti! O sahne sosyal medyayı salladı

Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk etti! O sahne sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sandık Kokusu dizisinde Irmak rolüne hayat veren Meriç Aral sosyal medyada merak konusu olmuştu. Şimdi de Aral'ın hayat verdiği Irmak karakterinin bir sahnesi konuşuluyor. Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk edince olanlar oldu.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz'in kızı olarak Irmak rolünde Meriç Aral da dahil oldu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ŞİMDİ DE O SAHNELER GÜNDEMDE

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti, Ömer derken şimdi de Sandık Kokusu son bölümde kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an sosyal medyayı salladı.

Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an dikkat çekerken dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı da merak konusu oldu.

Sosyal medyada ise bu anlara tepki gösterenler de vardı. Kimi seyirciler "Bu nasıl çarpık ilişki neden her dizide bir skandal", "Mide bulandırıcı, tüyler ürpertici", "Alev kalk büyüğün geldi" yorumlarında bulundu.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

MERİÇ ARAL KİMDİR?

17 Kasım 1988 İstanbul doğumlu Meriç Aral, avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sandık kokusu sosyal medya Demet Akbağ karakteri
En Çok Okunan Haberler
Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

Vergi rekortmeni pideci! Tek şubesi var... 'Dilan Polat' detayı dikkat çekti

Vergi rekortmeni pideci! Tek şubesi var... 'Dilan Polat' detayı dikkat çekti

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu

Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.