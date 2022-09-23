Sanıldığı kadar zor değil! Kızartmaların yağ çekmemesi için bunları uygulayın

Patates, kabak, patlıcan gibi sebzelerin kızartmaları ayrı bir lezzetli oluyor. Bu sebzeler özellikle yaz ve sonbahar aylarında sıklıkla kızartılıyor. Ancak evde yapılan yanlış hamleler sebzelerin, tavuk ve etin, hamur işlerinin yağ çekmesine neden oluyor. Bu durumda hem daha sağlıksız hem de lezzetsiz sebzeler yememize yol açıyor. Tavuktan balığa, sebzelerden hamur işlerine kadar her gıdanın yağ çekmemeleri için aşağıdaki püf noktaları uygulayabilirsiniz.

KIZARTMALARIN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN YAPILACAKLAR

PATATES SEÇİMİNE DİKKAT EDİN Patateslerinizin taze, yeşillenmemiş patateslerden olduğundan mutlaka emin olun. Bayat bir patates pişmek için daha fazla süreye ve daha fazla yağa ihtiyaç duyar. Yağın içinde kaldıkça yağ çekecekler ve dilediğiniz kıvamda olmayacaklardır. Ardından seçtiğiniz patatesleri soğuk suyun ve bol tuzlu suyun içerisinde bekletin mutlaka. Bu şekilde daha az yağ çekerler. Soğuk su mühim. Güzelce kızmış yağın içine atın ve çok da yüksek olmayacak bir ateşin üzerinde kısa sürede pişirmeye çalışın. Yukarıda belirttiğimiz püf noktalarına da dikkat ederseniz hem çıtır çıtır hem de yağ çekmemiş patates kızartmalarınız hazır olacaktır.

DAYANIKLI YAĞLAR SEÇİN Öncelikle mutlaka ama mutlaka ısıya çok dayanıklı yağlar seçin. Bir yağın dayanma süresi ne kadar fazlaysa pişirdiğiniz şeyin lezzeti o kadar artar. Aksi takdirde yağ yanar ve dilediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Bu yüzden zeytinyağı, fındık yağı, yer fıstığı yağı ya da diğer dayanma süreleri daha yüksek yağları tercih ederek kızartma işlemine geçin.

ÜRÜNLERİ AZ AZ PİŞİRİN Isıya dayanıklı, yanmayan, yapışmayan araç gereçler kullanmaya özen gösterin. Kalın tabanlı tavalar ya da yine kalın tabanlı, derin sos tencereleri kızartma için uygun olacaktır. Yağı ocağa koyduktan sonra çok iyi bir biçimde kızdırın. Kızdırmadan ürünleri attığınızda dilediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Ürünlerin tamamını birden pişirmek yerine azar azar pişirmeye özen gösterin. Tamamını birden pişirmeye çalıştığınızda yağın kendi içindeki sıcaklık değişimleri nedeniyle verimli sonuçlar alamayabilirsiniz.

SEBZELERE TUZLU SU KULLANIN Patlıcanın yağ çekmemesi için patlıcanı alacalı soyarak henüz doğramadan tuzlu soğuk suyun içinde mutlaka dinlendirmek gerekiyor. Ardından dilimleyip tekrar tuzlu soğuk suyun içinde bekletin. Kızartma aşamasına geçmeden önce fazla sularını süzdürün hatta üzerinde kalan suları da kağıt havlu yardımıyla silin. Kuru bir şekilde yağın içine atın ki ısı dengesini bozmasın ve fazla yağ çekmesin. Patlıcan çok hızlı bir şekilde pişen bir ürün. O yüzden kızgın yağa atın ve birkaç dakika içinde kevgir yardımıyla çıkarın. Fazla yağlarını mutlaka süzdürerek çıkarın. Kabaklar için de patatesler için uyguladıklarınızı yapabilirsiniz.