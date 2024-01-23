Sayısını bilmediği çocukları, dağıtılan bebekler... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi! Bakanlık devreye girdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ahsen Nur, şans eseri evlatlık edinildiğini öğrendikten sonra biyolojik ailesini aramaya karar verdi ve Müge Anlı'dan yardım istedi.
Ahsen Nur, varlığından haberdar olmadığı birçok kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi. İlk olarak 1998 ve 2010 doğumlu terk edilen kardeşlerin olduğunu öğrenen Ahsen Nur, bir şok daha yaşadı. Ailenin 2006 yılında çeşme başına terk edilen bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.
Ahsen'in 1998 doğumlu ağabeyi ile 2010 doğumlu kız kardeşi Buket'in de terk edildiği ve nerede olduklarının bilinmediği dün yayınlanan programda ortaya çıkmıştı. Bugün yayınlanan programda ise 2006 yılında çeşme başına bir erkek çocuğun bırakıldığı ortaya çıktı.