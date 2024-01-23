Sayısını bilmediği çocukları, dağıtılan bebekler... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi! Bakanlık devreye girdi

Ahsen Nur, varlığından haberdar olmadığı birçok kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi. İlk olarak 1998 ve 2010 doğumlu terk edilen kardeşlerin olduğunu öğrenen Ahsen Nur, bir şok daha yaşadı. Ailenin 2006 yılında çeşme başına terk edilen bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.