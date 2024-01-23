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  4. Sayısını bilmediği çocukları, dağıtılan bebekler... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi! Bakanlık devreye girdi

Sayısını bilmediği çocukları, dağıtılan bebekler... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi! Bakanlık devreye girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da bugün şaşırtan bir olay yaşandı. Ailesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Ahsen Nur kısa sürede babası Mustafa'ya kavuştu. Ancak Ahsen Nur'un babası hakkında ortaya çıkan gerçekler Müge Anlı'yı ve ekran başındakileri şoke etti. Anlı, Mustafa Bey'in sayısını bilmediği çocukları, ve dağıtılan bebekleri için Aile Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ahsen Nur, şans eseri evlatlık edinildiğini öğrendikten sonra biyolojik ailesini aramaya karar verdi ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ünlü sunucu genç kızın biyolojik ailesini kısa süre içerisinde buldu fakat ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti.
Bir hafta boyunca süren yayınlar sonucunda; Ahsen'in iki ağabeyi, üç ablası ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Ahsen Nur, varlığından haberdar olmadığı birçok kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi. İlk olarak 1998 ve 2010 doğumlu terk edilen kardeşlerin olduğunu öğrenen Ahsen Nur, bir şok daha yaşadı. Ailenin 2006 yılında çeşme başına terk edilen bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.

Ahsen'in 1998 doğumlu ağabeyi ile 2010 doğumlu kız kardeşi Buket'in de terk edildiği ve nerede olduklarının bilinmediği dün yayınlanan programda ortaya çıkmıştı. Bugün yayınlanan programda ise 2006 yılında çeşme başına bir erkek çocuğun bırakıldığı ortaya çıktı.

O zamanlar 4 yaşında olan Buse, 2006 yılında doğan kardeşini annesinin e-devlet hesabından bulduğunu fakat ölü olarak görüldüğünü söyledi. Müge Anlı ise sürekli doğum yaparak çocukları dağıtan annelerinin de akıl sağlığının pek yerinde olmadığını düşündüğünü belirtti. Programa bağlanan bir izleyici ise babanın, anneyi Gülhane Parkı'nda dilendirmeye çıkardığını iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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