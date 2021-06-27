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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası ne zaman ve neden öldü? Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası kimdir?

27.06.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının 2. bölüm tanıtımında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri dikkat çekti. Babasını kaybettiği için derin bir üzüntü yaşayan Yalçınkaya, babasıyla yeterince vakit geçiremediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası ne zaman ve neden öldü? Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası kimdir? İşte ayrıntılar...

MasterChef yeni sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz gün TV8 ekranlarında seyircileriyle buluştu. Her dönem reyting rekorları kıran MasterChef'in 2. bölüm tanıtımında Mehmet Yalçınkaya babasını kaybettiği için üzüntü duyduğunu paylaştı. Bunun ardından "Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası ne zaman ve neden öldü?" , "Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası kimdir?" soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Mehmet Yalçınkaya babası neden öldü?

Merakla beklenen MasterChef programı TV8 ekranlarında geçtiğimiz gün ilk bölümüyle yayınlandı.
Sevilen programın 2. bölüm tanıtımı seyircilerle paylaşıldı. 2. bölüm tanıtımında yarışmacıların aileleriyle ilgili aktardığı duygu yüklü ifadelerin ardından Şef Mehmet Yalçınkaya da kendi babasından bahsetti.
Yakın zamanda babasını kaybettiğini söyleyen Yalçınkaya onunla geçiremediği her zaman ve yapamadığı her şey için üzüntü duyduğunu ağlamaklı ifadelerle aktardı.
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya sağlık sorunlar nedeniyle uzun zamandır tedavi görmüş ancak 2020'nin temmuz ayında hayatını kaybetmişti.
Gözyaşlarını tutamayan Yalçınkaya'yı jüri arkadaşları Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna teselli etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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