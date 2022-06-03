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  4. Şehirde hayat durdu! Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Şehirde hayat durdu! Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

03.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeti ile Sarmudi aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi. Akçakale’nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale etti.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı.
Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.
Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı.
Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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