Şehirde hayat durdu! Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi. Akçakale’nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale etti.