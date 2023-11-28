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    4. Seksi paylaşımları sayesinde ayda 11 bin dolar kazanıyor ama büyük bir sır saklıyor! "Gerçek bile değilsin"

    Seksi paylaşımları sayesinde ayda 11 bin dolar kazanıyor ama büyük bir sır saklıyor! "Gerçek bile değilsin"

    28.11.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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    Aitana Lopez sosyal medyada binlerce takipçiye sahip bir fenomen. 25 yaşındaki fenomen aylık 11 bin dolar (yaklaşık 318 bin 279 TL) gelire sahip ancak İspanyol tasarımcı Ruben Cruz tarafından oluşturulan yapay zeka karakteri. Yani yüz binlerce liralık gelire sahip olan fenomen gerçek bile değil. Bu yüzden sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Cruz'un beğeneni kadar eleştireni de çok.

    İspanyol tasarımcı Ruben Cruz tarafından mümkün olduğunca gerçekçi görünmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanılarak oluşturulan Aitana Lopez isimli karakter kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek fenomene dönüştü. Instagram'da 132 bini aşkın takipçisi bulunan Lopez paylaşımlarından artık reklam geliri bile elde edebiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomeni "Gerçek bile değilsin" diyerek eleştirirken bazıları ise beğeni yağmuruna tutuyor.

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    "ÜNLÜ BİR AKTÖR MESAJ ATTI"

    EuroNews'e konuşan Ruben Cruz, "Bunu daha iyi bir hayat kazanmak ve egoları ile çılgınlıkları olan veya sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık. İnsanlar görüntüleri değil hayatları takip ediyor. Lopez için harika bir hayat oluşturduk ve bir anda popüler olmayı başardı" dedi.
    Lopez'in bazı kişiler tarafındna yapay zeka ürünü olduğunun anlaşılmadığını ifade eden Cruz, "Bir gün, tanınmış bir Latin Amerikalı aktör ona çıkma teklif etmek için mesaj attı. Aitana'nın var olmadığı hakkında hiçbir fikri yoktu" diye konuştu.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
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