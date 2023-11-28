Seksi paylaşımları sayesinde ayda 11 bin dolar kazanıyor ama büyük bir sır saklıyor! "Gerçek bile değilsin"

İspanyol tasarımcı Ruben Cruz tarafından mümkün olduğunca gerçekçi görünmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanılarak oluşturulan Aitana Lopez isimli karakter kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek fenomene dönüştü. Instagram'da 132 bini aşkın takipçisi bulunan Lopez paylaşımlarından artık reklam geliri bile elde edebiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomeni "Gerçek bile değilsin" diyerek eleştirirken bazıları ise beğeni yağmuruna tutuyor.

EuroNews'e konuşan Ruben Cruz, "Bunu daha iyi bir hayat kazanmak ve egoları ile çılgınlıkları olan veya sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık. İnsanlar görüntüleri değil hayatları takip ediyor. Lopez için harika bir hayat oluşturduk ve bir anda popüler olmayı başardı" dedi.