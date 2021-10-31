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Seksi vampir Anastasia Karanikolaou! Bir de arkasını görün

31.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı Anastasia Karanikolaou seksi vampir kostümüyle Los Angeles'ta özel bir Cadılar Bayramı partisine katılırken görüntülendi.

Bir yandan Instagram paylaşımları bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaşlığı ile gündemde olan Anastasia Karanikolaou, Cadılar Bayramı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.

SEKSİ VAMPİR ANASTASİA

"Stassiebaby" adıyla tanınan Anastasia Karanikolaou, gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Kylie Jenner'la yediği içtiği ayrı gitmiyor.
23 yaşına giren TV yıldızı, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği seksi vampir kostümüyle kendine hayran bıraktı.
Tüm vücudunu saran dantel tulumunu, pelerinle tamamlayan ünlü fenomen, ürkütücü vampir makyajıyla kusursuz bir görüntü çizdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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