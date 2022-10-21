Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Vajinanızı her gün suyla yıkamalısınız. Asla sabun veya duş kullanmayın. Tampon, yağ veya vajinanıza dokunan herhangi bir şeyde kokulardan kaçınmak da iyi bir fikirdir. Seksten sonra, herhangi bir bakteriye maruz kalmamak için vajinanızı suyla temizlediğinizden emin olun.

VAJİNAL HİJYEN İÇİN İPUÇLARI

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEYİN Gece, vulvanıza dar veya rahatsız edici giysilerden bir mola vermek için mükemmel bir fırsattır. Sıkı giysiler vajinanızın etrafındaki bölgede daha fazla sürtünme yaratır ve genitaller üzerinde artan sürtünme cildin incelmesine ve tahrişe/iltihaba neden olabilir. İç çamaşırı giymek istiyorsanız, erkek şortu gibi daha bol kesimli pamuklu bir çift seçin.

PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI KULLANIN Pamuk, iç çamaşırı için en iyi malzemelerden biridir, çünkü havanın vulva çevresinden geçmesine izin verir ve naylon, ipek veya polyester gibi kumaşlara göre nemi tutma olasılığı daha düşüktür. Nemi hapseden ve hava akışını engelleyen kumaşlar, sizi maya enfeksiyonları ve bakteriyel vajinozis için daha fazla risk altına sokabilir.

KURU TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN Vulvanızın etrafındaki alanı kuru tutmak vajinal hijyeniniz için önemlidir. Bu, nemli giysilerinizi mümkün olan en kısa sürede değiştirmek anlamına gelir. Çok uzun süre terli egzersiz ekipmanı veya ıslak bir mayo giymek vulvanızın içindeki ve çevresindeki nemi artırır. Bu artan nem, cilt tahrişine, hatta kabarcıklara ve ayrıca akıntının artmasına neden olabilir. Nemli ortam aynı zamanda mantar oluşumuna neden olabilir.

SESKTEN SONRA TUVALETE KOŞUN Vajinal seks yaptığınızda, bakteriler vajinanızdan üretranıza, yani mesanenize giden tüpe itilebilir. Bu, mesane enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu riskinizi artırabilir. Seksten hemen sonra veya hemen işemek, kalan bakterileri üretranızdan temizlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca cinsel ilişkiden sonra vulvanızı da temizlemelisiniz.