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Selen Görgüzel’in kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı! Yorumlar hiç durmadı

12.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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2022 yılının mart ayında yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliklerini bitiren Selen Görgüzel şimdilerde Beyaz Tv'nin Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapıyor. Görgüzel'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı gündem oldu.

Her açıklaması ve yorumu çok konuşulan Görgüzel aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

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KALÇASINA KADAR İNEN ELBİSESİ GÜNDEM OLDU

Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Selen Görgüzel, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Şimdilerde sahnelerinin yanı sıra ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında yaptığı yorumlar ile de dikkat çekiyor.

Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel, dün akşam iddialı bir pozunu yayınladı. Görgüzel’in o pozu, kısa sürede en çok beğenilenler arasına girdi.

Görgüzel, dün akşam da bir çekimden kaldığı düşünülen fotoğraf karesini yayınlayarak sosyal medya kullanıcılarının beğenilerine sundu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Görgüzel’in kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Hamdi Alkan amanda hamdi
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