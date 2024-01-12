Selen Görgüzel’in kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı! Yorumlar hiç durmadı

Her açıklaması ve yorumu çok konuşulan Görgüzel aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olmayı başarıyor.
Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Selen Görgüzel, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Şimdilerde sahnelerinin yanı sıra ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında yaptığı yorumlar ile de dikkat çekiyor.
Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel, dün akşam iddialı bir pozunu yayınladı. Görgüzel’in o pozu, kısa sürede en çok beğenilenler arasına girdi.
Görgüzel, dün akşam da bir çekimden kaldığı düşünülen fotoğraf karesini yayınlayarak sosyal medya kullanıcılarının beğenilerine sundu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Görgüzel’in kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı.