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Seren Serengil Finlandiya'daki kardeşlerini paylaştı! "Burnumda tütüyorsunuz"

08.01.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Seren Serengil, annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.

Zayıflama ameliyatları sebebiyle sağlığından olma noktasına gelen Seren Serengil dönüşüm ameliyatı olduktan sonra hemen ekrana döndü. Son günlerde Ebru Gündeş-Yaşar İpek aşk iddiası konuşulurken "Ebru fakire bakmaz" yorumuyla dikkat çeken Serengil son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti.

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Babası Öztürk Serengil'den olan ve Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu.

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Yeğenin de fotoğrafını paylaşan Serengil,"Yeğenim kendi yaş kategorisinde Finlandiya jimnastik şampiyonu oldu. Gurur duyuyorum" notunu düştü.

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"BANA EN ÇOK BENZEYEN..."

"Bu da bana en çok benzeyen kardeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." yazan Serengil'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti.

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İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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