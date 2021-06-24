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Sex Education 3. sezondan yeni görüntüler! Sex Education 3. sezon ne zaman?

24.06.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sex Education dizisinin yeni sezonundan ilk görseller yayınlandı. Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıl 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan, başrollerinde Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey ve Connor Swindells‘in yer aldığı Netflix’in sevilen dizisi Sex Education, geçtiğimiz şubat ayında 3. sezon onayını almıştı.

Çekimlerin geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlaması beklenirken salgın dolayısıyla çekim tarihi ertelenmişti. Neyse ki sonunda gerekli şartlar oluştu yaz aylarının son haftalarına girilirken çekimlere başlandı.

Pandemi şartları dolayısıyla sıkı önlemler altında gerçekleşen çekimlerin tamamlandığını mart ayında bir set çalışanının sosyal medyada yaptığı paylaşım ortaya çıkardı.

Sex Education 3. sezon ne zaman?

Cnsellik, aşk, dostluk, cinsel yönelim, homofobi vb. pek çok konuya değinmesiyle beğeni kazanan dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Jason Isaacs, Jemima Kirke ve Dua Saleh gibi isimler de dâhil oldu.
Sex Education 3. Sezon, 17 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.
Sevilen dizinin yeni sezonunda ergenlik dönemindeki Otis, sıradan hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler. Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır.
Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale’i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.
Oyuncu kadrosunda Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü sezonuna Bay Groff’un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff’u canlandıran Jason Isaacs, ilk kez bir yapımda rol alan ve Moordale’de bir öğrenci olan Cal’a hayat veren, stüdyo sanatçısı ve söz yazarı Dua Saleh ve Elsie’nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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