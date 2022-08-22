Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! 100 erkek arasından seçmişti

Simge yeni şarkısı ‘Ne Güzel’e çok konuşulacak bir klip çekti. Görüntülerde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge'nin yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Klipte sevgilisini oynayan Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından seçen Simge, klip için 150 bin TL harcadı.



Ne Güzel’ ile YouTube’da trendler listesine giren Simge, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etti.

Simge “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yaptı.