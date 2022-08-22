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  4. Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! 100 erkek arasından seçmişti

Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! 100 erkek arasından seçmişti

22.08.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge yeni şarkısı ‘Ne Güzel’e Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çok konuşulan bir klip çekti. Görüntülerde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge, yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından seçti. Kısa sürede trend olan klibi hakkında paylaşım yapan ünlü şarkıcı, klibinin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

Simge yeni şarkısı ‘Ne Güzel’e çok konuşulacak bir klip çekti. Görüntülerde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge'nin yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu.

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Klipte sevgilisini oynayan Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından seçen Simge, klip için 150 bin TL harcadı.

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Ne Güzel’ ile YouTube’da trendler listesine giren Simge, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etti.

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Simge “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yaptı.

SİMGE'NİN ÇOK KONUŞULAN KLİBİNDEN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
simge
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