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  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 11 film birden vizyona girdi (30 Eylül 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 11 film birden vizyona girdi (30 Eylül 2022)

30.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8’i yerli 11 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Cemal Hünal ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı "Alaboraşk" izleyici ile buluştu. Aykut Taşkın'ın yönettiği "Yanlış Anlama 2", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yönetmen Parker Finn'in 2020 yapımı kısa filminden uyarlanan "Gülümse", gerilimseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Çağrı Cem Bayraklı'nın yönetmenliğini yaptığı animasyon film "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda" her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ALABORA AŞK

ALABORA AŞK
Erkan Can, İlhan Şeşen, Tuna Orhan ve Rüçhan Çalışkur'un da rol aldığı film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma'nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor.

GÜLÜMSE

GÜLÜMSE
Yönetmen Parker Finn'in 2020 yapımı kısa filminden uyarlanan "Gülümse", gerilimseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı film, bir hastasıyla yaşadığı tuhaf bir karşılaşmadan sonra dehşet verici ve açıklanamayan olaylar yaşamaya başlayan klinik psikiyatrın ürpertici hikayesini konu alıyor.

HIZLI AYAKLAR: OLİMPİYAT YOLUNDA

HIZLI AYAKLAR: OLİMPİYAT YOLUNDA
Çağrı Cem Bayraklı'nın yönetmenliğini yaptığı animasyon film "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda", spor kariyerinde önüne çıkan talihsizlik ve engellere rağmen potansiyeline ulaşmayı kovalayan Ali'nin hikayesini konu ediyor.

MEKAN

MEKAN
Enes Hakan Tokyay'ın dram türündeki filmi "Mekan", restore edilerek yeniden açılan Aura isimli bir mekana adımını atan insanların hikayeleri arasında geziniyor.

PARALI ASKER:MUSUL

PARALI ASKER:MUSUL
Serdar Aslan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Paralı Asker: Musul", aksiyon meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor. Yapımın başrollerinde Mehmet Volkan, Ferit Aslan, Oktay Emre ve Sedat Arde rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
film önerileri Cemal Hünal
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