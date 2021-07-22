Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi oyuncuları kimler?

Laurie MacDonald ve Walker Parkes'in yapımcılığını üstlendiği Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, bu akşam ATV'de izleyici ile buluşuyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler?

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturmuş olduğu Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor.

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmi, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne dek karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Siyah Giyen Adamlar ne kadar büyümüşse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M beraber hareket etmeye karar verirler. Güçlerini birleştirmiş olan ikili, dünyayı kurtarmak amacıyla zorlu bir mücadeleye girer.