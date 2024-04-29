Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Edanur Gezer' çıkışı! 'Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazılan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz ancak zararları en aza indirmek elimizdedir. Görevimiz her türlü önlemi almak ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır.

Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz sıkıntısız, inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. Öncelikle senelerce yaşadığımız afetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

'EDANUR' ÇIKIŞI

İstanbul'da 5 yaşında bir evladımız (Edanur Gezer) göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı.

DEPREM UYARISI

Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur. Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur. Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur.





