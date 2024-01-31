Skandal görüntüler! Aldattığını iddia ettiği karısını sokak ortasında soyup dakikalarca darp etti... "Zina cezası" diyerek bağırdı

Çin'in Shifeng şehrinin Songshan bölgesi yakınlarında bir adamın kendisini aldattığını iddia ettiği karısını sokak ortasında darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adamın karısını yerde sürüklerken "Beni nasıl aldatırsın?" dediği duyuldu. Kadın durmadan çığlık atarken adamın dakikalarca onu darp ettiği görüldü.



