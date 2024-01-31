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    4. Skandal görüntüler! Aldattığını iddia ettiği karısını sokak ortasında soyup dakikalarca darp etti... "Zina cezası" diyerek bağırdı

    Skandal görüntüler! Aldattığını iddia ettiği karısını sokak ortasında soyup dakikalarca darp etti... "Zina cezası" diyerek bağırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Shifeng bölgesinde kaydedilen bir görüntü ülke gündemine yerleşti. Söz konusu görüntülerde eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir adamın intikamı yer aldı. Aldatan karısının kıyafetlerini sokak ortasında çıkartarak adam onu sürükleyerek darp etti. Olay çevredekilerin polise haber vermesiyle sona erdi.

    Çin'in Shifeng şehrinin Songshan bölgesi yakınlarında bir adamın kendisini aldattığını iddia ettiği karısını sokak ortasında darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adamın karısını yerde sürüklerken "Beni nasıl aldatırsın?" dediği duyuldu. Kadın durmadan çığlık atarken adamın dakikalarca onu darp ettiği görüldü.


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    SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

    Olayı gören vatandaşlar duruma engel olmaya çalışsa bile genç adamın şiddeti devam etti. Çevredekilerin durumu polise haber vermesi üzerinde şiddet son buldu.

    Karısını sokak ortasında darp eden koca polise verdiği ifadesinde kendisini "Zina cezası verdim" diyerek savundu. O anlar ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin
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